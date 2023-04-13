Трамп обвинил Байдена в «самой позорной утечке развединформации в истории» Трамп считает Байдена виновным в самой позорной утечке развединформации в истории

Фото: White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов «самой позорной» в истории страны и предположил, что за ней может стоять действующий президент Джо Байден. Трамп выразил мнение в своей социальной сети Truth Social, призвав провести расследование в отношении Байдена.

Пентагон расследует утечку материалов в социальных сетях, в которых описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. New York Times сообщал, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в «российских проправительственных Telegram-каналах». Ущерб от утечки оценивается как значительный.

Белый дом отказался подтверждать подлинность опубликованных материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему произошла утечка. Министерство юстиции США проводит уголовное расследование в связи с инцидентом.

Информацию из документов уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что Россия знала о военных из НАТО на Украине еще до утечки секретных данных. По его словам, инструкторы и бойцы стран Альянса участвуют в боевых действиях на стороне Киева и это было известно.

Как предположил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, спецназовцы НАТО не идут в атаку против ВС РФ напрямую, большинство из них обслуживает украинскую технику. При этом он отметил, что есть отдельные натовские бойцы, которые приехали на Украину за адреналином и деньгами и могут быть среди участников боевых действий.