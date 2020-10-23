Трамп обвинил Байдена в присоединении Крыма к России

https://static.news.ru/photo/8e518008-152c-11eb-b40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Предыдущая администрация Соединённых Штатов, должность вице-президента в которой занимал кандидат в президенты страны Джо Байден, виновна в том, что Россия присоединила Крым, заявил действующий глава государства Дональд Трамп в ходе дебатов.

Именно при нём (при Байдене. — NEWS.ru) Россия забрала себе часть Украины, — сказал политик.

Глава государства добавил, что во время его президентства США начали поставлять на Украину не «подушки», а оружие, а также ввели антироссийские санкции.

Пока [бывший президент США Барак] Обама продавал подушки и постельное бельё, я продал Украине танковые истребители, — подчеркнул он.

Байден в ответ заявил, что Трамп отказался обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным недопустимость вмешательства в американские выборы.

Трансляция мероприятия велась на C-Span.

Накануне в американском штате Теннесси прошёл последний раунд дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия приятно удивила зрителей: участники обошлись почти без оскорблений и не перебивали друг друга. На этот раз они коснулись не только внутренней, но и внешней политики. Но так и не смогли договориться о том, кого из них Россия не любит больше.

В части дискуссии, касающейся нацбезопасности, модератор Кристен Велкер попросила обоих кандидатов прокомментировать утверждения национальной разведки США о том, что Россия и Иран активно пытаются повлиять на исход выборов. Джо Байден ответил, что таким образом иностранные силы подыгрывают Трампу.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.