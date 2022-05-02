Трамп обвинил Байдена в потере энергонезависимости страны

Дональд Трамп / Фото Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Действующее руководство США утратило энергонезависимость страны и вынуждено было «умолять о пощаде» ОПЕК и Россию. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Небраска. Его слова приводит ТАСС.

Вы можете взять вместе пять самых худших президентов в американской истории, <...> они не смогли нанести тот ущерб, который нанёс Джо Байден нашей стране только за 16 месяцев. 16 месяцев — подумайте о том, какой ущерб был причинён, — сказал Трамп.

По мнению экс-президента, это является «полным провалом» администрации Белого дома.

Обратите внимание на факты. $8 за галлон бензина в некоторых местах. Я добился того, что некоторые считали полностью невозможным. Мы были энергонезависимы, можете себе это представить? — подчеркнул Трамп.

По мнению политика, нынешнее руководство страны потеряло доминирование в сфере энергетики и «умоляло о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу и Иран».

Ранее в ходе выступления Трамп заявил, что слабость и некомпетентность действующего президента США Джо Байдена сделали возможным начало специальной операции РФ на Украине. По мнению политика, при его администрации «такого точно не произошло бы».