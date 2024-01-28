Трамп обвинил Байдена в помощи Украине во время вторжения нелегалов в США Трамп: Байден не останавливает нелегалов, но отправляет миллиарды долларов Киеву

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Предложения нынешней администрации США во главе с Джо Байденом по охране границы не помогают остановить вторжение нелегальных мигрантов в Техасе, заявил бывший президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада. По его словам, при этом Вашингтон не скупится на помощь Киеву и отправляет ему миллиарды долларов. Трансляцию выступления вел телеканал С-span.

Сделка по охране границы, которую продвигает Байден, направлена не на то, чтобы остановить нелегальную миграцию, а на продолжение вторжения в Америку, пока миллиарды долларов отправляются Украине и в другие страны, — сказал Трамп.

Политик напомнил, что для защиты границы даже не нужен отдельный законопроект. К тому же, подчеркнул он, ситуация с нелегалами — это «самая большая угроза для США».

По словам Трампа, «США умирают» из-за ситуации с мигрантами в Техасе. Никогда раньше страна не оказывалась в таком положении, при этом дальше ситуация станет только хуже, резюмировал экс-президент.

До этого Трамп заявил, что происходящее на границе с Мексикой стало оружием массового разрушения. По его словам, нынешнее положение вещей на границе — «худшее в истории» в США.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о готовности к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. Он уточнил, что даже в таком случае местные власти продолжат работу над возведением барьеров.