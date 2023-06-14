Трамп обвинил Байдена в получении взяток от Украины Трамп: Байден обвинениями хочет отвлечь внимание от своих коррупционных связей

Фото: White House Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден получал в бытность вице-президентом взятки от украинской энергетической компании Burisma. Такое заявление сделал Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Нью-Джерси после того, как ему были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. По мнению политика, дело против него представляет собой попытку отвлечь общественность от причастности действующего американского лидера к коррупционной схеме. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере $5 млн, - сказал республиканец.

В Республиканской партии США на протяжении некоторого времени муссируется тема возможной взятки, которую Байден получил в период нахождения на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. Предполагается, что речь идет о периоде 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma намеревалась купить основанную в Штатах нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына Байдена Хантера.

В мае текущего года конгрессмены запросили данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена. Соответствующие письма были направлены директору ФБР Кристоферу Рэю и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Как полагают законодатели, бюро располагает «ценной и поддающейся проверке информацией», которая до настоящего времени не стала достоянием американского народа.

Позднее глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер сообщил, что в ФБР подтвердили наличие документов, запрошенных конгрессом. При этом бюро отказалось предоставить документы в палату представителей, чего требуют конгрессмены. В качестве альтернативы глава бюро предложил дать парламентариям возможность персонально ознакомиться с документами в штаб-квартире ФБР.

Республиканцы в США уже долгое время муссируют тему предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. Речь, предположительно, идет о событиях 2015-2016 годов, когда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.

Трамп неоднократно обвинял Байдена во лжи и причастности к коррупции, называя демократа "коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на президентский пост".