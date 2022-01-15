Трамп обвинил американских чиновников во лжи про Россию

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил чиновников страны в том, что они специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России. Об этом бывший американский лидер рассказал в ходе встречи со сторонниками в городе Флоренс, штат Аризона. Он также подчеркнул, что всё это было «сфабриковано», сообщил телеканал C-SPAN, который вёл трансляцию встречи.

Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: Россия, Китай, Северная Корея, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США, — сказал он.

Трамп также отдельно отметил, что всё было сфабриковано, и подчеркнул, что ложь о России была использована против него, когда ему приписывали особые связи с РФ.

У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия», — заключил Трамп.

Ранее экс-президент США на митинге в Аризоне пообещал своим сторонникам, что вернётся в Белый дом в 2024 году, а уже в этом году республиканцы «отвоюют» себе сенат. По его словам, нужно «снова сделать Америку великой».

Как заявил Трамп, «большая красная волна» начнётся в Аризоне и захлестнёт всю страну, смыв социалистов-демократов со своих постов.