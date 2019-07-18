https://static.news.ru/photo/e761abcc-a98b-11e9-bd61-fa163e074e61_1024.jpg Барак Обама Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация с Турцией в настоящий момент является «очень-очень» сложной. По его мнению, администрация прежнего главы государства Барака Обамы совершила несколько больших ошибок при работе с этой страной.

Политик отметил, что американские власти изучают возможность применения санкций к Анкаре за покупку российских ЗРК С-400, передаёт ТАСС . Сейчас решение не принято, отметил он.

Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Ещё об этом не объявляли, — подчеркнул лидер США.

Ранее, как писал News.ru, Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон не изучает возможность введения санкций против Турции.