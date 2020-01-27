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Президент США Дональд Трамп летом прошлого года заявил занимавшему на тот момент пост помощника главы страны по нацбезопасности Джону Болтону о том, что намерен продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не проведёт расследование по делу бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына.

По словам источника New York Times, знакомого с черновым вариантом мемуаров Болтона, лидер Соединённых Штатов планировал связать военную помощь с просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma.

Также издание, не приводя цитат из книги экс-помощника, пишет , что Трамп просил включить в расследование деятельность Национального комитета Демократической партии.

Ранее NEWS.ru писал, что Болтон готов выступить с показаниями в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Это может произойти, если ему выдадут соответствующую повестку.

Расследование для объявления импичмента Трампу началось осенью 2019 года. Демократическая партия обвиняет главу Белого дома в давлении на Украину, чтобы дискредитировать своего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.