Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десять человек погибли во время стрельбы в техасском магазине Wallmart, сообщила журналистка Камилла Рамбалди. По её словам, такие данные поводят местные правоохранительные органы.

Она отметила, что пострадавших в результате инцидента не меньше 30. Об этом сотрудница СМИ написала в своём Facebook. Как ранее писал News.ru, департамент полиции города Эль-Пасо в американском штате Техас...