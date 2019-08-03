Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботом о произошедшей в магазине Walmart в городе Эль-Пасо стрельбе.
По его словам, приходят «ужасные» сообщения о множестве убитых.
Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых, — написал он в своём
Глава государства отметил, что пообещал полную поддержку правительства страны.
Как ранее писал News.ru, департамент полиции города Эль-Пасо в американском штате Техас сообщил о стрельбе в магазине Walmart. По данным зарубежных СМИ, было слышно около 10 выстрелов, а недалеко от торгового центра видели двух человек с оружием.