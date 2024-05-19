Трамп обратился с предложением к владельцам огнестрельного оружия Трамп попросил владельцев огнестрельного оружия проголосовать за него на выборах

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе (штат Техас) призвал владельцев огнестрельного оружия прийти и проголосовать на выборах главы государства. По его словам, с их поддержкой он бы легко «потопил демократов».

Нам нужно, чтобы владельцы огнестрельного оружия пришли голосовать. Не знаю, может это какая-то форма протеста, но владельцы оружия не голосуют. Если бы владельцы огнестрельного оружия голосовали, мы потопили бы их [демократов]. Так что давайте голосовать в этот раз. Нам нужно выиграть эти выборы, это самые важные выборы для нашей страны, — заявил он.

В свою очередь политик пообещал в случае победы «отстаивать права и свободы» членов ассоциации владельцев огнестрельного оружия. В ней состоят около 5 млн человек.

Ранее действующий глава США Джо Байден на встрече со сторонниками в Атланте (штат Джорджия) заявил, что Трамп является неудачником и не умеет достойно принимать поражение. Косвенно политик и сам в этом не раз признавался, когда обещал «кровавую баню» в случае проигрыша на выборах, констатировал он. Байден также выразил сомнения в точности результатов социологических опросов, согласно которым он уступает Трампу по популярности среди избирателей. Опросы, считает он, ни разу еще не показали достоверного результата, кроме того, главное — кто станет президентом.