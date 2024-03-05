Трамп обошел Хейли на выборах в Северной Дакоте AP: Трамп победил на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп победил на партийных выборах республиканцев в Северной Дакоте, сообщает агентство Associated Press. Его основным конкурентом выступила бывший американский постпред при ООН Никки Хейли.

У нас есть кандидат, и давайте пойдем за ним и победим Джо Байдена осенью, — приводит AP слова губернатора Северной Дакоты Дуга Бургама.

Вместе с тем ряд американских СМИ проводят данные, согласно которым Трамп опережает конкурентов в Северной Дакоте с 84% голосов.

Выборные собрания республиканцев в Северной Дакоте стали последним мероприятием перед «супервторником» — предварительными выборами в 15 штатах. Победитель кокусов заручится поддержкой 29 делегатов на национальном съезде республиканцев, на котором объявят кандидата от партии на президентских выборах.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что Трамп потерпел поражение на праймериз в Вашингтоне из-за особенностей электорального состава этого штата. По его словам, демократический электорат в значительной степени представляют афроамериканцы, а республиканский — госслужащие, сотрудники конгресса и лоббисты, на которых Трамп и его сторонники оказывают серьезное давление.