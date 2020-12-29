Трамп обогнал Обаму в рейтинге «самых восхитительных» мужчин США

https://static.news.ru/photo/fa5ee7c4-49e1-11eb-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп обогнал своего предшественника Барака Обаму в рейтинге «самых восхитительных» мужчин Америки. Это следует из данных исследования компании Gallup по итогам уходящего года.

Этот рейтинг сформирован из персон, которые вызывают наибольшее восхищение у американских обывателей. В прошлом году Трамп разделил первенство с Обамой, теперь же единолично возглавил «мужскую» версию рейтинга.

Восхищение Трампом выразили 18% участников опроса, тогда как предпочтение Обаме отдали 15% респондентов. Лишь 6% поддержки получил избранный президент США Джо Байден. Также в первую десятку вошли главный инфекционист США Энтони Фаучи, папа римский Франциск, миллиардер и инженер Илон Маск, сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист ЛеБрон Джеймс и, наконец, далай-лама.

Среди женщин рейтинг третий год подряд возглавляет супруга экс-президента США Мишель Обама, получившая поддержку 10% респондентов. Действующая первая леди Мелания Трамп находится лишь на третьей строчке, а между ними оказалась первая женщина — вице-президент США Камала Харрис, получившая этот пост в результате победы Джо Байдена на недавних президентских выборах.

Также в топ-10 «самых восхитительных» женщин по версии жителей Штатов входят телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая первая леди США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, американский политик Александрия Окасио-Кортес, британская королева Елизавета II, член Верховного суда США Эми Кони Барретт и экологическая активистка Грета Тунберг.

Опрос проводился с 1 по 17 декабря, в нём участвовали 1018 жителей США в возрасте от 18 лет.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как охарактеризовал Дональда Трампа лично знакомый с ним капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По словам российского хоккеиста, Трамп — весёлый и дружелюбный человек.