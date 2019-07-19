https://static.news.ru/photo/790d1744-ab19-11e9-a519-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен существенно оптимизировать бюджетные расходы в случае переизбрания на второй срок в 2020 году. Соответствующие инициативы он поручил разработать своим помощникам.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В публикации также отмечается, что у администрации США будет больше возможностей для упразднения некоторых управлений с 2021 года, особенно если республиканцы вернут контроль над Палатой представителей Конгресса.

Как писал News.ru, ранее американский Центр двухпартийной политики (BPC) обнародовал доклад. Согласно его выводам, слишком низкие налоговые поступления, которые по сравнению с 2018 годом выросли на 3% вместо ожидаемых 6%, могут привести США к дефолту уже в сентябре.