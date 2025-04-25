Трамп неожиданно высказался о переговорах Путина и Уиткоффа в Москве Трамп: Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным

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Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп положительно охарактеризовал встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве, передает Reuters. По словам главы Белого дома, представитель Соединенных Штатов провел хорошие переговоры.

Уиткофф провел хорошую встречу, — сказал Трамп.

Ранее диалог российского президента и американского представителя прокомментировал депутат Госдумы РФ Александр Толмачев, который отметил умеренный оптимизм по поводу состоявшейся встречи. Он обратил внимание на продолжительность переговоров, а также на сам факт визита спецпосланника в Россию. Это, по словам парламентария, может являться доказательством того, что Москва и Вашингтон сближаются в теме украинского кризиса. Однако у Кремля и Белого дома есть и другие важные темы для обсуждения, подчеркнул депутат. В возможности же прямых переговоров РФ и Украины Толмачев усомнился.

Кроме того, американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что подписание мирных соглашений по Украине не станет итогом встречи Путина и Уиткоффа. По его словам, между сторонами велся чисто технический диалог, направленный на поиск возможностей укрепления доверия между Россией и США.