https://static.news.ru/photo/65c9dab8-a72d-11e9-861c-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Нисколько, — цитирует Трампа ТАСС .

При этом глава государства отказался говорить, о ком из членов Палаты представителей идёт речь, добавив, что журналисты могут догадаться самостоятельно.

Трамп 14 июля допустил в своём Twitter резкие выражения в адрес женщин-демократов из Конгресса США. Он предложил им вместо того, чтобы рассказывать американцам, как им управлять правительством, «поехать обратно» и «помочь исправить полностью разрушенные и наводнённые преступностью места, откуда они приехали».

Как передаёт телеканал NBC, отдающие расизмом выражения Трампа могли быть адресованы в адрес переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашиды Тлаиб, Александрии Окасио-Кортес и Аянны Прессли. Последние три родились в США, однако Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли — афроамериканка.

Как писал News.ru, также Трамп, оправдываясь за свои посты в Twitter против новых конгрессменов, в которых многие увидели белый расизм, заявил, что недовольным происходящим в стране стоит просто покинуть её.