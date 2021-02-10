Трамп не смог помириться с Пенсом после штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/a4f4c610-6c2c-11eb-8e44-96000091f725_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Бывший президент США Дональд Трамп так и не смог наладить отношения со своим бывшим вице-премьером Майклом Пенсом после событий 6 января в Вашингтоне. Несколько дней политики не разговаривали.

Трамп был разочарован, что Пенс не стал оспаривать итоги президентских выборов, согласно которым победу одержал Джо Байден. Но всё же спустя некоторое время президент и вице-премьер провели беседу, в ходе которой договорились работать до завершения их полномочий.

Однако отношения американского лидера с его замом так и не наладились, пишет CNN. Собеседники издания отмечают, что Трамп даже не выразил сожаления из-за того, что Пенса хотели убить при штурме Капитолия.

Между тем сенаторы Соединённых Штатов начали рассмотрение по существу импичмента бывшего президента страны Дональда Трампа. Первыми выступают представители стороны обвинения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате. Пока всё складывается в пользу бывшего хозяина Белого дома.