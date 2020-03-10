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Граждан Соединённых Штатов, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, на 14 дней изолируют от общества. У американцев возьмут анализы на наличие коронавируса в организме.

Людей, у которых не выявят заражения COVID-19, разместят на военных базах в штатах Калифорния, Джорджия и Техас, сообщает The Hill со ссылкой на заявление Пентагона. Их отправкой на карантин из...