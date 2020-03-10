Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

У президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не было долговременных контактов с кем-либо из заражённых коронавирусом. Американский лидер не сдавал анализ на наличие COVID-19 в организме, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она подчеркнула, что у политика не наблюдается каких-либо симптомов инфицирования.

Президент Трамп чувствует себя отлично, и его врач будет продолжать внимательно наблюдать его, — цитирует Reuters заявление Гришэм.

Ранее глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп, который обменялся рукопожатием с Дональдом Трампом, сообщил, что имел краткий контакт с инфицированным новым типом коронавируса человеком, писал NEWS.ru.

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