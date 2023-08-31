Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы, сообщает Reuters, ссылаясь на материалы суда. По данным агентства, миллиардер также отказался от очного зачтения обвинений.

Бывший президент Дональд Трамп отказался от официального предъявления обвинения и не признал себя виновным по делу о подрыве выборов в Джорджии, — сказано в публикации.

По версии следствия, после выборов президента США в 2020 году Трамп требовал от должностных лиц штата Джорджия найти недостающие для его победы голоса. Сам он считает обвинения в свой адрес преследованием политических оппонентов.

25 августа Трамп был доставлен в тюрьму округа Фултон для прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. Там политик провел около 20 минут, и это позволило ему собрать рекордную сумму пожертвований, в частности, за счет продажи сувенирной продукции вроде футболок с фотографией самого Трампа в тюрьме. В общей сложности за один день предвыборный штаб республиканца заработал $4,18 млн.

Историк Дмитрий Саймс предполагал, что давление на Трампа может привести к волне насилия со стороны сторонников республиканца. Он полагает, что американские консерваторы не станут молча смотреть на действия демократов.