Трамп не признал новые обвинения по делу о секретных документах

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, передает РИА Новости. Ранее он достиг соглашения с государственной прокуратурой о том, что не будет присутствовать на судебном заседании во Флориде, где ему должны были огласить новые обвинения.

Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях, — подчеркнул бывший глава США.

Ранее суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия в 2021 году. Политик будет освобожден под обязательство о явке и соблюдении законов. При этом сам Трамп заявил, что в случае признания его виновным, он сдастся. Прокуроры не настаивали на аресте бывшего американского лидера, отметив, что с Трампа нужно взять обязательство о явке по вызову и исполнении законов.

Ранее стало известно, что бывшему американскому лидеру предъявили новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Большое жюри присяжных согласились с привлечением политика к ответственности.