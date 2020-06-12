Президент США Дональд Трамп издал указ, который позволит США вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС). Эта мера призвана не дать ход расследованию военных преступлений американских солдат в Афганистане. Оправдывая санкции, чиновники администрации Трампа подчеркнули, что они подозревают расследователей в связях с Россией и коррупции. Решение Трампа раскритиковали американские юристы и правозащитники, заметив, что оно ставит США в один ряд с диктаторскими режимами.

Указ Трампа опубликован на сайте Белого дома. Согласно нему, США смогут вводить санкции против членов Международного уголовного суда, которые попытаются расследовать действия американских солдат, а также членов их семей и всех, кто им содействует. Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку активов. В качестве причин для такого решения Трамп выдвинул в адрес суда обвинения в предвзятости. Под похожим предлогом он ранее пообещал покончить с членством США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Doug Mills/CNP/AdMedia/Global Look Press

Несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и наших союзников к реформам, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий по реформированию и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль, — сказано в указе Трампа. — Мы обеспокоены тем, что наши противники манипулируют Международным уголовным судом, поощряя обвинения против американских военных.

Генпрокурор Уильям Барр добавил, что у США якобы есть доказательства того, что МУС погряз в коррупции и им манипулируют зарубежные государства, включая Россию. Кроме того, расследованиями военных преступлений должны заниматься суды в самих США, поэтому МУС дублирует их функции.

Россия не ратифицировала Римский статут, ставший основным документом Международного уголовного суда, и является только наблюдателем при органе. Без статуса полноценного члена ей весьма проблематично влиять на решения суда, поэтому слова Барра, скорее всего, никак не связаны с реальностью.

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США не только не ратифицировали, но и отозвали свою подпись под Римским статутом, и на этом основании они считают, что юрисдикция МУС на них не распространяется. Судебный орган действительно имеет право действовать только на территории тех стран, которые признают его юрисдикцию. Однако предполагаемые преступления американских солдат, которые стали поводом для расследования, были совершены в 2003-2014 годах на территории Афганистана, которых ратифицировал Римский статут. Речь идёт о возможных пытках заключенных и изнасилованиях афганских женщин американскими военными. В рамках этого же дела расследуются преступления талибов (организация «Талибан» запрещена в РФ).

Апелляционная палата Международного уголовного суда 5 марта санкционировала начало расследования преступлений в Афганистане. Подобные планы существовали давно, однако МУС долгое время сомневался, что оно имеет смысл в отсутствии сотрудничества со стороны американских и афганских властей. В итоге было принято решение попытаться провести его в любом случае. Именно этот шаг спровоцировал указ Трампа, который решил действовать на опережение, ещё до того, как расследователи начнут предпринимать конкретные шаги.

Правозащитники и юристы в США подчёркивают, что санкции, которые хотят применить против МУС, обычно вводятся против военных преступников и авторитарных режимов. Решение Трампа может стать поводом для обвинения США в лицемерии, ведь они сами часто выступают инициаторами расследований военных преступлений в третьих странах, например, в Мьянме.

International Criminal Court - ICC

Получается, мы будет подвергать санкциям людей, которые являются международными государственными служащими и имеют мандат международной организации, — считает профессор права в Калифорнийском университете Ирвина Дэвид Кэй.

Как и любая международная организация, МУС страдает от недостатка авторитета. Он может оперировать не во всех странах, а без кооперации с властями зачастую невозможно завершить расследования. И не секрет, что руководство множества стран предпочитает не признавать военных преступлений, совершённых их солдатами. С момента начала работы в 2002 году МУС возбудил только восемь дел и все они относились к африканским странам. Причём четыре из них были начаты по инициативе правительств этих стран и в основном касались преступлений вооружённых повстанцев на их территории. Из-за такой низкой продуктивности критики организации, возглавляемые США, подвергают сомнению необходимость её существования.