Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.

Делегатам позволено произносить речь в ГА ООН в течение 15 минут. Во время своего первого выступления в 2017 году американский лидер говорил 41 минуту. На сессию 2018 года он прибыл с опозданием на 15 минут, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что во время выступления на ГА ООН Трамп призвал Всемирную торговую организацию радикально изменить правила. Он попросил ВТО обратить внимание на агрессивную политику Китая.

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