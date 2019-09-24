https://static.news.ru/photo/f7120992-def4-11e9-b783-fa163e074e61_660.jpg Дональд и Мелания Трамп Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.

Делегатам позволено произносить речь в ГА ООН в течение 15 минут. Во время своего первого выступления в 2017 году американский лидер говорил 41 минуту. На сессию 2018 года он прибыл с опозданием на 15 минут, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что во время выступления на ГА ООН Трамп призвал Всемирную торговую организацию радикально изменить правила. Он попросил ВТО обратить внимание на агрессивную политику Китая.