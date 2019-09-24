Президент США Дональд Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.
Делегатам позволено произносить речь в ГА ООН в течение 15 минут. Во время своего первого выступления в 2017 году американский лидер говорил 41 минуту. На сессию 2018 года он прибыл с опозданием на 15 минут, передаёт «
Ранее News.ru писал, что во время выступления на ГА ООН Трамп призвал Всемирную торговую организацию радикально изменить правила. Он попросил ВТО обратить внимание на агрессивную политику Китая.