Трамп не будет до инаугурации Байдена объявлять об участии в новых выборах

https://static.news.ru/photo/5941fe00-42ff-11eb-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Действующий президент Дональд Трамп не планирует до вступления в должность нового главы государства Джо Байдена объявлять о своём участии в следующих президентских выборах.

Изначально Трамп собирался объявить о своём участии в следующих выборах раньше, но это значило бы, что он отказывается от дальнейшей борьбы за пересмотр результатов голосования, передаёт Axios со ссылкой на анонимные источники.

Один из информаторов издания рассказал, что политик хочет сохранить возможность ещё раз принять участие в выборах. Однако он не уверен, что хочет в ближайшее время проходить связанный с этим процесс, установленный Федеральной избирательной комиссией страны.

Народное голосование за кандидатов в президенты США состоялось 3 ноября, и, по данным американских СМИ, Байден набрал больше голосов. Но если это Трамп ещё пытается оспорить, то вряд ли он может сделать что-то с голосованием коллегии выборщиков, которые 14 декабря также отдали победу Байдену.

Именно голоса выборщиков являются решающими в американской двухступенчатой избирательной системе. И сам Трамп в 2016 году, уступив в народном голосовании Хиллари Клинтон, в итоге занял президентское кресло благодаря поддержке выборщиков.

Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. А на 20 января запланирована инаугурация нового президента. Трамп заявил, что не покинет Белый дом в этот день.

Байдена с победой, к слову, поздравил и президент РФ Владимир Путин. Он не сделал этого в ноябре, поскольку, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на тот момент ещё не было ясности, действительно ли демократ победил. Однако голосование выборщиков не оставило в этом сомнений.

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению британских СМИ, Джо Байден не собирается добиваться дружбы президента РФ. Джордж Буш — младший и Барак Обама в бытность хозяевами Белого дома стремились наладить отношения с Путиным, что не лучшим образом отразилось на внутренней ситуации в США. Что же касается действующего американского президента Дональда Трампа, то его желание добиться расположения Путина и «тёплые чувства» к нему создали массу проблем для всего государственного аппарата Штатов.

В отличие от предшественников Байден не намерен действовать аналогичным образом. Впрочем, не исключается, что он сменит линию поведения после инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года.