Трамп назвал конфликт в Карабахе «лёгким случаем» и пообещал решить его

https://static.news.ru/photo/24e85d4a-16f2-11eb-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал «разобраться» с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Ситуацию он называет «лёгким случаем».

Мы разберёмся с этим. Я называю это «лёгкий случай». Мы разберёмся с этим. Идите и скажите это своему народу, — сказал он в ходе митинга в Нью-Гемпшире.

Он отметил, что решать проблему легко, если знаешь, что делаешь. Политик добавил, что лидеры Косово и Сербии вообще «обнялись и поцеловались» в Белом доме.

Трансляция речи велась на YouTube-канале главы государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция США по конфликту в Нагорном Карабахе является сбалансированной, и Баку её поддерживает. Он добавил, что Вашингтон не занимает чью-либо сторону в конфликте, его примеру должны следовать другие посредники.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.