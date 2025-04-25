Трамп рассказал, кого считает виновным в конфликте на Украине Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта

Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС Украины

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией. По его словам, причиной противостояния стран стали разговоры Киева о вступлении в НАТО.

Думаю, что конфликт начался, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы, — сказал Трамп.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине движется в правильную сторону. Руководитель дипломатического ведомства выразил согласие с мнением Трампа, который озвучил похожие мысли. Тем не менее в переговорном процессе еще есть определенные моменты, которые необходимо дорабатывать, уточнил Лавров.

Между тем авторы немецкой газеты Berliner Zeitung предположили, что предложение Трампа о признании Крыма за Россией может расколоть НАТО. По их мнению, Североатлантическому альянсу предстоит настоящее испытание на прочность. Журналисты добавили, что на предстоящем саммите НАТО страны должны обсудить расходы на оборону, однако не исключено, что совещания превратятся в открытые споры по решению украинского конфликта.