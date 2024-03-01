Трамп назвал виновника преступлений нелегалов в США Трамп назвал Байдена виновником тысяч преступлений нелегалов в 2023 году

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Прибывшие в США мигранты совершили в прошлом году тысячи преступлений и виноват в этом действующий глава государства Джо Байден, заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп. По его мнению, в США появился новый род преступности — «преступления мигрантов имени Байдена», передает CNN.

В прошлом году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений, 3 тысячах грабежей, 6,9 тысячи краж, 7,5 тысячи преступлений, связанных с оружием. Это всё — преступления мигрантов. 4,3 тысячи сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тысячи убийств, — перечислил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что администрация Белого дома во главе с Байденом может нанести стране большой ущерб в течение девяти месяцев, оставшихся до выборов главы государства. Политик обосновал это тем, что нынешний президент страны Байден некомпетентен.

До этого главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предположил, что демократы могут отстранить Джо Байдена от президентской гонки из-за его проблем со здоровьем. Эксперт констатировал, что политик часто оговаривается и ведет себя «неадекватно», а его заявления о поддержке зарубежных лидеров прозвучали несуразно на фоне постоянного отставания от Трампа в опросах общественного мнения.