Трамп назвал свою предвыборную кампанию «крестовым походом» Трамп назвал свою предвыборную кампанию крестовым походом против Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборная кампания — «крестовый поход», направленный против американского лидера Джо Байдена. По словам политика, которые цитирует ТАСС, действующий глава Белого дома разрушает демократию в стране, и его пора остановить.

Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена <...> Они хотят контролировать то, что вы говорите. Они хотят контролировать ваши социальные сети. Они хотят контролировать то, на какой машине вы ездите. Они хотят все поменять. Эти люди больные, — заявил Трамп.

Республиканец пообещал вернуть США свободу в случае своего переизбрания. Это не первая нападка Трампа в адрес нынешнего президента: ранее он уже заявлял, что Штаты по вине Байдена «скатились в ад».

Байден в свою очередь подчеркивал, что Трамп не должен снова стать президентом США, поскольку использует нацистскую риторику. В частности, американского лидера смутили заявления бывшего президента о преследовании всех несогласных.

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон также сообщала, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году будет похожа на приход Адольфа Гитлера к власти. Она уверена, что Трамп, как и лидер нацистов в свое время, подорвет верховенство закона.