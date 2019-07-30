https://static.news.ru/photo/dcc165ee-b35f-11e9-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его микроблог — форма защиты от нападок прессы, не освещающей его действия должным образом.

Американский лидер рассказал в интервью каналу C-SPAN , что его разочаровывают СМИ, их некорректные публикации и фейковые новости. Он отметил, что если бы журналисты работали честно, ему не пришлось бы ничего писать в Twitter, но ни об одном из своих постов он особо не сожалеет.

Как писал News.ru ранее, Трамп направил в Стокгольм своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена на судебные слушания по делу задержанного за драку рэпера A$AP Rocky.