Трамп назвал страх Байдена, не позволяющий ему напасть на Россию

Президент США Джо Байден избегает нападения на Россию в ситуации вокруг Украины из-за того, что опасается ядерного оружия, которым располагает РФ. Такое мнение высказал бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками во Флориде. Его слова приводит ТАСС.

В ходе своего выступления Трамп традиционно подверг оглушительной критике внутреннюю и внешнюю политику действующей американской администрации, которая допустила «ужасную капитуляцию в Афганистане» и кризис на Украине, а также значительную инфляцию и серьёзный рост цен на бензин.

У нас был афганский кризис, я считаю его самым унизительным моментом в нашей истории. Теперь у нас украинский кризис, гуманитарная трагедия невероятных масштабов. <...> Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. <...> Мы боимся, — подчеркнул Трамп.

Он также традиционно заявил, что если бы на месте демократа Байдена был он, украинского кризиса не было бы.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.

Наступление идёт по нескольким направлениям. Под контроль взяты территории вокруг Чернобыльской и Запорожской АЭС. Разблокирован Северо-Крымский канал, ведётся работа по восстановлению подачи воды в Крым.