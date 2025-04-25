Трамп назвал США неустойчивым государством Трамп: положение США неустойчиво из-за убытков от других стран

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Дональд Трамп

Текущее положение США является неустойчивым, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time. По его словам, Соединенные Штаты терпят большие убытки из-за других стран, даже союзников.

Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части – другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно, — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что США терпят убытки на «сотни миллиардов долларов» из-за торговли с КНР и странами Евросоюза. По словам Трампа, дружественные страны в ряде случаев ведут себя хуже, чем враги, такая неустойчивая модель стала результатом правления его предшественника Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что при Байдене был допущен непозволительный для США уровень зависимости от других государств.

У нас должна быть эффективная страна. Когда дело дойдет до предела, вы увидите нечто, чего мир еще не видел. Мы сделаем страну сильной, могущественной и очень богатой, — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что союзники Соединенных Штатов волнуются из-за планов главы Белого дома Дональда Трампа по Украине. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, многие переживают, что Трамп будет настаивать на территориальных уступках России со стороны Украины.