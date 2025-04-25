Трамп назвал срок выхода США из переговорного трека по Украине Трамп: США могут покинуть переговоры по украинскому вопросу через две недели

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Вопрос о возможном выходе США из переговоров по российско-украинскому конфликту можно будет ставить через две недели, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете. Он добавил, что все еще рассчитывает на успех этой дипломатической миссии.

Давайте посмотрим, что произойдет. Думаю, мы заключим сделку, — сказал американский лидер.

Журналисты спросили его, означает ли выход Вашингтона из переговорного трека прекращение поставок Киеву оружия, военной техники, а также снабжения разведывательной информацией. Трамп выразил надежду, что ему никогда не придется отвечать на этот вопрос.

Ранее республиканец утверждал, что у него есть «собственный крайний срок» в переговорах по конфликту на Украине. Назвать его политик отказался.

До этого бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев планирует принять условия капитуляции, которые предложит президент США. По словам политика, речь идет об отказе страны от утраченных территорий и вступления в НАТО, а также о демилитаризации страны.

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен также выразил уверенность, что украинское руководство должно пойти на капитуляцию в вооруженном противостоянии с Россией, так как только это позволит спасти государство. По его словам, бойцы ВС РФ не обязаны прекращать ведение огня.