Трамп считает ситуацию на южной границе США сумасшествием Трамп назвал ситуацию на южной границе США после отмены депортации мигрантов сумасшествием

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший американский президент Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию на южной границе страны как «абсолютное сумасшествие», передает РИА Новости. По его словам, происходит настоящее вторжение в страну.

Мы столкнулись с массовым вторжением через нашу южную границу, какого не наблюдалось нигде в мире. Это полное безумие, — заявил Трамп.

Ранее действующий президент США Джо Байден предупредил о возможном хаосе на границе в связи с отменой законодательной нормы («Раздел 42»), которая разрешала депортацию мигрантов в целях борьбы с распространением COVID-19. Эту норму установил Трамп в марте 2020 года. Эта положение прекратило свое действие в ночь на 12 мая, и сотни мигрантов на территории США в Эль-Пасо (штат Техас) ждали между забором с колючей проволокой и пограничной стеной, когда американские иммиграционные власти заберут их для прохождения процедуры регистрации.

Под управлением Байдена на южную границу США прибыло исторически максимальное количество мигрантов, превышающее 2,3 миллиона человек в 2021 и 2022 годах. Для финансового 2023 года американское правительство сообщило о более чем 1,2 миллиона мигрантов.

8 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.