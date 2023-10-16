Трамп назвал «шуткой» интервью Байдена на CBS

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недавнее интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS надо расценивать как «шутку», заявил в социальной сети Truth Social экс-глава страны Дональд Трамп. По его мнению, все, что говорил Байден, является вкладом в кампанию Демократической партии.

Они только что взяли интервью у бесчестного Джо Байдена и вели его на протяжении [интервью], как потерявшегося ребенка. В каждом вопросе уже содержался ответ, и задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии. Почему они защищают Байдена, хотя он самый коррумпированный и некомпетентный президент в истории Соединенных Штатов? — спросил Трамп.

В интервью Байден ответил на ряд вопросов, стоящих на повестке дня, в том числе по поводу поддержки Украины и о палестино-израильском конфликте. В частности, американский лидер заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС и сравнил деятельность группировки с Холокостом, а также призвал Израиль преследовать противника, чтобы он ответил за преступления. Кроме того, Байден подчеркнул важность палестинской автономии и власти, но исключил принцип двух государств при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.