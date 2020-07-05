Трамп назвал руководство Венесуэлы нелегитимными тиранами

https://static.news.ru/photo/14346b0e-becf-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press

Жители Венесуэлы страдают от гнёта нелегитимного и тиранического режима, намеренного уничтожить демократические институты, попирать права человека, потворствовать коррупции и эксплуатировать «худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории», считает американский лидер Дональд Трамп. Заявление политик сделал по случаю Дня независимости Боливарианской Республики. Каракас отмечает праздник ежегодно 5 июля. Именно в этот день в 1811 году она провозгласила свою независимость от Испании.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон возлагает большие надежды на венесуэльский народ, передаёт РИА Новости. Президент США добавил, что надеется на то, что республика добьётся истинной независимости. Кроме того, Трамп пообещал продолжить борьбу с социализмом.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо. В ответ действующий лидер окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу государства.

Накануне Трамп отнёс к заслугам американских героев свержение коммунистов СССР. Об этом он заявил на мероприятии «Салют Америке — 2020», которое 4 июля прошло в Белом доме по случаю Дня независимости. Глава Белого дома добавил, что теперь перед США стоит задача покончить с протестами после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал крайне левое протестное движение в США. По мнению главы государства, осквернение и разрушение митингующими памятников, популяризация культуры отрицания, а также идеи движения «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter) — симптомы «левацкой революции», угрожающей подрывом принципов «американской революции» и разрушением жизненных основ американского общества.