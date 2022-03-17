Трамп заявил, что был удивлён началом военной операции на Украине

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил в интервью изданию Washington Examiner, что проводимая специальная операция России на Украине оказалась для него неожиданностью. Американский лидер добавил, что был уверен в том, что высокая концентрация войск РФ на границе с Украиной требовалась для ведения переговоров.

Я удивлён, удивлён. Думал, что он (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) так вёл переговоры, когда отправил военных к границе.<...> Я думал, что это был жёсткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединёнными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой. <...> А затем он вошёл, и я думаю, что он изменился, — рассказал Трамп.

Он назвал решение Москвы начать спецоперацию на Украине «очень печальным для всего мира». Трамп заявил, что именно он был «очень жёстким» в отношениях с Путиным, однако отметил, что при этом хорошо ладил с ним.

Ранее бывший президент США выразил мнение, что кризис на Украине может перерасти в Третью мировую войну. Трамп добавил, что Россия «не собирается останавливаться», пока не достигнет своих целей, и это всё потому, что среди нынешней администрации США «никто не может поговорить» с руководством России, в том числе и с президентом страны Владимиром Путиным.

Политик отметил, что «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе с ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.