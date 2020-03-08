https://static.news.ru/photo/394dfec8-621d-11ea-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп назвал спор между Россией и Саудовской Аравией причиной резкого падения мировых цен на нефть. С начала торгов 9 марта стоимость барреля Brent упала на 27% — ниже $32.

Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объёмах добычи нефти. В этом, а также в фейковых новостях и есть причина обрушения рынка, — написал Трамп в Twitter.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

США являются третьим производителем нефти в мире, уступая только России и Саудовской Аравии. При этом, писал ТАСС, нефтяные доходы обеспечивают Америке лишь 1% валового продукта.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Дешевеют акции крупнейших компаний.

Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.