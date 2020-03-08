Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп назвал спор между Россией и Саудовской Аравией причиной резкого падения мировых цен на нефть. С начала торгов 9 марта стоимость барреля Brent упала на 27% — ниже $32.

Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объёмах добычи нефти. В этом, а также в фейковых новостях и есть причина обрушения рынка, — написал Трамп в Twitter.

США являются третьим производителем нефти в мире, уступая только России и Саудовской Аравии. При этом, писал ТАСС, нефтяные доходы обеспечивают Америке лишь 1% валового продукта.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Дешевеют акции крупнейших компаний.

Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.

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