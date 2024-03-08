Трамп назвал причину украинского конфликта Трамп: конфликт на Украине начался из-за того, что Байдена не уважают

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Украинский конфликт начался из-за того, что действующего президента США Джо Байдена не уважает российский лидер Владимир Путин, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп. В соцсети Truth Social миллиардер написал, что СВО не началась бы, если бы у власти в Соединенных Штатах стоял он. Таким образом Трамп прокомментировал речь Байдена во время ежегодного обращения к обеим палатам конгресса.

Этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа, и за четыре года [моего президентства] этого не произошло, — написал он.

Ранее Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что американцы «не отступят и не прогнутся» в конфликте на Украине.

До этого Байден признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, заверил политик.