https://static.news.ru/photo/e94c4d1a-b535-11e9-a78e-fa163e074e61_660.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: White House/via Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что СССР распался из-за переименования в Россию.
Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией, — сказал американский лидер в ходе выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати.
Это не первый подобный конфуз главы Соединённых Штатов. Ранее News.ru писал, что он перепутал место рождения своего отца Фреда Трампа. Курьёзный случай произошёл на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трамп сказал, что Германия недостаточно вносит в бюджет НАТО. При этом он отметил, что глубоко уважает канцлера ФРГ Ангелу Меркель и эту страну.