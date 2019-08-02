Фото: White House/via Globallookpress.com

Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты. Согласно задумке компании, платёжное средство может быть доступно к использованию у отдельных ретейлеров или партнёров.

При этом в Walmart не исключили и повсеместное использование новой «крипты». Она может быть привязана к национальной или другой виртуальной валюте. В патентной заявке отмечается, что новинка поможет домохозяйкам с...