Трамп назвал причину эскалации палестино-израильского конфликта

https://static.news.ru/photo/d1ae1594-1e52-11eb-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта стала возможна благодаря мягкому подходу действующего президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении бывшего главы американского государства Дональда Трампа, которое было опубликовано на сайте комитета политических действий Save America.

По мнению Трампа, во время его пребывания в Белом доме «противники Израиля знали о его поддержке со стороны США и немедленных последствиях в случае нападения» на это государство. Слабость Байдена ведёт к тому, что мир становится более жестоким и нестабильным, и влечёт за собой новые атаки на американских союзников, убеждён бывший президент. Трамп полагает, что в сложившейся ситуации Штаты должны добиваться, чтобы палестинцы «прекратили насилие, террор и ракетные удары».

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами последовал после беспорядков, вспыхнувших в начале мая у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В результате пострадали более 700 человек.

Протесты палестинцев были вызваны решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там более 50 лет арабских семей и передать их еврейским поселенцам, поскольку данное жильё принадлежало им до 1948 года. Дома были предоставлены палестинцам в своё время Иорданией, выступающей в роли хранительницы исламских святынь в Восточном Иерусалиме.

С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.