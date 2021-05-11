Трамп назвал причину эскалации палестино-израильского конфликта

Эскалация в зоне палестино-израильского конфликта стала возможна благодаря мягкому подходу действующего президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении бывшего главы американского государства Дональда Трампа, которое было опубликовано на сайте комитета политических действий Save America.
Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами последовал после беспорядков, вспыхнувших в начале мая у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В результате пострадали более 700 человек.
Протесты палестинцев были вызваны решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у живущих там более 50 лет арабских семей и передать их еврейским поселенцам, поскольку данное жильё принадлежало им до 1948 года. Дома были предоставлены палестинцам в своё время Иорданией, выступающей в роли хранительницы исламских святынь в Восточном Иерусалиме.
С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.