https://static.news.ru/photo/7a59ee7e-5e47-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миллиардера Майкла Блумберга за участие в президентской гонке.

Мини-Майк Блумберг только что «вышел» из президентской гонки. Я давно мог ему сказать, что у него нет необходимых (качеств) для этого и он тем самым сэкономил бы миллиарды долларов, реальная цена, — написал глава Белого дома в Twitter.

Mini Mike Bloomberg just âquitâ the race for President. I could have told him long ago that he didnât have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joeâs campaign, hoping to save face. It wonât work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

По его словам, бывший мэр Нью-Йорка будет вкладывать деньги в президентскую кампанию Джо Байдена, однако «это не сработает». Глава Белого дома подчеркнул, что участие Блумберга в предвыборной гонке стало «самым большим позором» в жизни экс-мэра Нью-Йорка.

Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы сокрушить президента Трампа, (и ужасно провалился!) — написал Трамп, иронично цитируя Майкла Блумберга.

Mini Mike, âThree months ago I entered the race for President to defeat Donald Trump, (and I failed miserably!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020

Американский президент называет бывшего мэра Нью-Йорка мини-Майком за его относительно низкий рост. Он составляет 1 метр 73 сантиметра, в то время как рост Трампа —1 метр 90 сантиметров.

Блумберг потратил на свою предвыборную кампанию более $500 млрд. За бывшего мэра Нью-Йорка проголосовали только в Американском Самоа.

NEWS.ru сообщал, что Блумберг снял свою кандидатуру в пользу бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Бывший мэр Нью-Йорка считает, что нужно сплотиться против одного кандидата, который бы противостоял президенту США Дональду Трампу.