Трамп назвал неожиданную причину хранения секретных документов у себя дома Трамп хранил секретные документы вперемешку со «всякими вещами»

Фото: Seth Wenig - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что хранил секретные вперемешку со «всякими вещами», вместе с одеждой и обувью. По его словам, он просто хотел достать свои личные вещи, рядом с которыми находились те самые документы, за которые бывшему главе Белого дома грозит судебное разбирательство. Трамп добавил, что со всех материалов, найденных в его доме в Мар-а-Лаго, был снят гриф секретности.

Эти коробки были вперемешку со всякими вещами, футболками для гольфа, одеждой, брюками, обувью, там было много вещей. Я хотел пройтись по ящикам и вытащить все свои личные вещи. И я был очень занят, как вы могли заметить, — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не считает себя виновным в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. При этом признание вины позволило бы экс-президенту пойти на сделку с обвинением и договориться об облегчении наказания. Ему и его помощнику Уолту Науте предъявлено обвинение по 38 пунктам. Каждый из них грозит 20 годами тюрьмы.

По данным The Hill, Трампа хотят лишить возможности распространять информацию о самом расследовании, поскольку власти могут ее использовать в других делах против других лиц, еще не получивших обвинения.

Известно, что экс-президент и его адвокаты получат для ознакомления 31 документ, используемый Минюстом в ходе расследования против Трампа.