Трамп назвал «лучший день в истории» Трамп назвал день своего ареста в Нью-Йорке «лучшим в истории»

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что 4 апреля стало лучшим днем в истории. В этот день ему были предъявлены обвинения в суде Нью-Йорка по делу о финансовом подлоге и он был временно арестован. Своими впечатлениями Трамп поделился с подписчиками социальной сети Truth Social. Он отметил, что события положительно сказались на его планах по участию в президентских выборах 2024 года.

Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений. <...> Мои рейтинги никогда не были так высоки, было собрано 10 млн долларов на [предвыборную] кампанию, а закончился день очень важной речью, — написал политик.

Также на сайте Трампа по сбору средств для предвыборной кампании появились футболки с изображением политика, стилизованным под фото, которое делают в полиции при возбуждении дела. Под снимком размещена надпись «невиновен».

Дональду Трампу во вторник, 4 апреля, были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.

По совокупности предъявленных обвинений политику может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.