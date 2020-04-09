Трамп назвал ложью сообщения о разведке США и коронавирусе

Сообщения о том, что американская разведка знала о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухань ещё в ноябре 2019 года, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, информация, высказанная телекомпанией ABC, является ложью.
Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю! — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал, что представители американской разведки предупреждали Белый дом о потенциально опасных последствиях нового коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Причём оценка дана была по воздействию как на здоровье людей, так и на бизнес. С докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США ознакомились источники телекомпании ABC.
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