Трамп назвал ложью сообщения о разведке США и коронавирусе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже вышла на пик коронавируса. А в некоторых штатах, по словам американского лидера, заболеваемость и вовсе пошла на спад.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, которую давал Трамп совместно с вице-президентом Майклом Пенсом. Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идёт снижение, мы уже начали этот процесс,...