Трамп назвал, кто является угрозой для демократии США Трамп: Байден является угрозой демократии в США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя оппонентов в суде, заявил бывший глава государства Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире, его слова передает ТАСС. Он также привел в своей речи цитату российского лидера Владимира Путина.

Они [администрация Байдена] готовы нарушить Конституцию США <...> ради победы <...>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии, — сказал Трамп.

Он также процитировал Путина, заявившего, что события в Штатах демонстрируют «всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». Российский президент заявил о «гнилости» политической системы США на пленарном заседании Восточного экономического форума. Подобную характеристику он привел, говоря о преследовании Трампа американскими судебными органами. По мнению российского президента, это происходит по политическим мотивам.

Ранее адвокаты Трампа выразили уверенность, что расследование, касающееся политика и его предполагаемой роли в событиях в Капитолии 2021 года, является полностью политически мотивированным и призвано помешать республиканцу баллотироваться в 2024 году. Пресс-служба Трампа также подчеркнула, что инициированный процесс направлен на ущемление прав и интересов экс-президента и его сторонников. Сторонники экс-президента заявили о намерении продолжать бороться за справедливость в этом процессе и выступили против «проявлений авторитарной политики».