Трамп назвал ключевое условие для достижения прочного мира на Украине Трамп заявил, что мир на Украине возможен только при его президентстве

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Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что прочный мир на Украине возможен только при его президентстве. По мнению хозяина Белого дома, никакой другой президент США не сможет урегулировать украинский конфликт и избежать его повторного возникновения.

Я думаю, что, пока я президент, установить мир на Украине возможно, очень вероятно. Если президент кто-то другой, то это невозможно, — подчеркнул республиканец.

Ранее сообщалось, что Украина готова немедленно сесть за стол переговоров с Россией, однако для этого должен быть объявлен режим полного прекращения огня. Такая информация приводится в пакете предложений, выдвинутых на переговорах украинскими и европейскими представителями. Также авторы инициативы намерены произвести обмен военнопленных между сторонами по схеме «всех на всех».

До этого Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией. По его словам, причиной противостояния стран стали разговоры Киева о вступлении в НАТО. Если бы украинские власти не поднимали этот вопрос, то, вероятно, начала спецоперации удалось бы избежать, заметил американский лидер.

Администрация Трампа тем временем назвала чепухой информацию о том, что Вашингтон ведет переговоры по снятию санкций с Москвы. Как заявили представители Белого дома, эта тема не поднималась в ходе контактов с российской стороной о мирном урегулировании украинского конфликта.