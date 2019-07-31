Младшему сыну Президента США Дональда Трампа Бэррону власти Монголии подарили лошадь. Её решили назвать Победой (Victory).
По информации пресс-службы Белого дома, об этом Дональд Трамп заявил перед встречей с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, прибывшим с визитом в США, передаёт
Ранее
Животное до сих пор находится в Монголии, где такой подарок является традиционным.
Как писал News.ru, власти России и Монголии обсуждают возможность реструктуризации долга Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) перед монгольским правительством.