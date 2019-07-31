https://static.news.ru/photo/a562eac6-b3cf-11e9-a1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Младшему сыну Президента США Дональда Трампа Бэррону власти Монголии подарили лошадь. Её решили назвать Победой (Victory).

По информации пресс-службы Белого дома, об этом Дональд Трамп заявил перед встречей с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой, прибывшим с визитом в США, передаёт ТАСС .

Ранее Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что власти Монголии преподнесли Бэррону Трампу лошадь не непосредственно в преддверии визита Баттулги в США, а в прошлом.

Животное до сих пор находится в Монголии, где такой подарок является традиционным.

Как писал News.ru, власти России и Монголии обсуждают возможность реструктуризации долга Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) перед монгольским правительством.