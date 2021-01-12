Трамп назвал импичмент продолжением «охоты на ведьм»

https://static.news.ru/photo/b04fa226-54f0-11eb-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что призывы об объявлении ему импичмента являются «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

Мы не хотим насилия. <...> Думаю, это (импичмент. — NEWS.ru) вызовет невероятный гнев, — считает политик.

Хозяин Белого дома предположил, что импичмент вызовет «невероятный гнев», и подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не хотят насилия.

При этом Трамп проигнорировал вопрос журналистов об уходе в отставку, на чём настаивают представители Демократической партии в Конгрессе США, сообщает Reuters.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Ранее NEWS.ru писал, что телеканал CNN обнародовал текст резолюции об импичменте Трампа. Документ будет вынесен на рассмотрение палаты представителей. В практическом смысле в нём нет необходимости, поскольку Трамп в любом случаев в скором времени покинет Белый дом. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: он не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность.