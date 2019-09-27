https://static.news.ru/photo/56dfcf9e-e12f-11e9-8ed5-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп Фото: president.gov.ua

Беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была идеальна. Об этом сам американский лидер сообщил в посте в Twitter.

Это был идеальный разговор с украинским президентом! — написал политик.

Он не стал уточнять, о какой конкретно беседе говорит — телефонном разговоре, состоявшемся летом и вызвавшем скандал, или же о той, что имела место «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

В Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения, писал News.ru.