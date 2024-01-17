Трамп назвал главу Пентагона ребенком с ноутбуком

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил министра обороны страны Ллойда Остина, госпитализированного в начале января, с ребенком, играющим с ноутбуком. Таким образом политик прокомментировал сообщения о том, что шеф Пентагона удаленно руководит действиями американских вооруженных сил, его слова приводит ТАСС.

Он пользуется ноутбуком, лежа на больничной койке <...>, управляет военными действиями с ноутбука, как ребенок, который играет в ноутбук, — заявил Трампа в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

В Нью-Гэмпшире 23 января состоятся первые праймериз претендентов от Республиканской партии на участие в выборах президента. Накануне Трамп одержал победу на первых кокусах республиканцев в Штате Айова. Он набрал 61,4% голосов участников голосования. За ним следуют экс-глава Южной Каролины Никки Хейли (12%) и губернатор Флориды Рон Десантис (10,7%).

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Это связано с осложнениями после операции, в ходе которой ему провели удаление части простаты из-за диагностированного рака. По имеющимся данным, первичное обследование выявило у Остина инфекцию мочевыводящих путей. При этом телеканал CNN передавал, что ударами коалиции во главе с США по территории Йемена руководил лично министр обороны с больничной койки. Со ссылкой на чиновника вещатель уточнил, что Остин удаленно контролировал атаки. Для этого ему предоставили «полный набор защищенных средств связи».