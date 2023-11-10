Мэр Нью-Йорка отказался платить штраф за крыс в своем доме

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, объявивший войну крысам в мегаполисе, отказался платить штраф в размере $300 за грызунов в собственном доме, сообщает New York Post. Оспаривая решение суда, он в качестве доказательств использовал записи с камер видеонаблюдения.

Взыскание градоначальнику было назначено по итогам инспекции, в ходе которой в его доме был обнаружен свежий крысиный помет. Однако Адамс заявил, что инспектор на самом деле даже не посещал его дом и в доказательство этого продемонстрировал видеозаписи.

Что касается возможного присутствия крыс в его доме, то, по словам мэра, он ранее говорил, что грызуны есть на участке его соседа. По мнению градоначальника, по этой причине инспекторы могли решить, что они есть и в доме Адамса.

В прошлом году мэра Нью-Йорка вызывали в суд из-за крыс четырежды. В двух случая на него налагался штраф, один из которых ему удалось оспорить. Второе взыскание в размере $600 Адамсу все же пришлось выплачивать.

Ранее жители Красноярского края пожаловались на участившиеся случаи нападения крыс на людей. По данным регионального главка Роспотребнадзора, за месяц зафиксировано 10 подобных инцидентов. В одном из случаев крыса атаковала ребенка и поцарапала ему руку, когда он проходил около мусорных баков.