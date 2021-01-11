Трамп назвал членов движения антифа виновными в штурме Капитолия

https://static.news.ru/photo/305c7c56-549b-11eb-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уходящий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Такое своё мнение он высказал в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.

Об этом сообщает Axios. Издание со ссылкой на источники отмечает, что Маккарти старался возразить Трампу, заявляя, что беспорядки устроили сторонники хозяина Белого дома. Из-за этого беседа двух республиканцев вышла «напряжённой и временами агрессивной».

Трамп снова завёл разговор о фальсификациях на выборах, а Маккарти старался донести до собеседника мысль, что выборы давно окончены.

В США президента обвиняют в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия и устроили там погром.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резолюция об импичменте Дональда Трампа получила поддержку 218 конгрессменов-демократов. Этого количества голосов достаточно для одобрения документа палатой представителей. В резолюции значилась только одна причина для лишения Трампа президентских полномочий — склонение к мятежу.