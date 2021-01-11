Трамп назвал членов движения антифа виновными в штурме Капитолия

Уходящий президент США Дональд Трамп в частном порядке возложил вину за штурм Капитолия на членов ультралевого движения антифа. Такое своё мнение он высказал в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти.
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Трамп снова завёл разговор о фальсификациях на выборах, а Маккарти старался донести до собеседника мысль, что выборы давно окончены.
В США президента обвиняют в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия и устроили там погром.
Ранее NEWS.ru сообщал, что резолюция об импичменте Дональда Трампа получила поддержку 218 конгрессменов-демократов. Этого количества голосов достаточно для одобрения документа палатой представителей. В резолюции значилась только одна причина для лишения Трампа президентских полномочий — склонение к мятежу.